La protesta degli agricoltori, 500 trattori in marcia sulle Madonie

Trattori in strada sulle alte Madonie, tra le province di Caltanissetta e Palermo. La protesta degli agricoltori è andata in scena con 500 mezzi agricoli e altrettanti lavoratori del comparto in strada: dal ponte di Resuttano (Caltanissetta) passando per Alimena, Bompietro e Petralia Soprana (Palermo), sulla Sp19 e la Ss290. "Non riusciamo più a vivere del nostro lavoro - spiega Aldo Mantegna, allevatore di Gangi -. Ai rincari sulle materie prime e sul gasolio, che gravano sulle nostre tasche, non si sono accompagnate misure di sostegno né l'aumento del prezzo di vendita dei nostri prodotti. Così non possiamo andare avanti". I manifestanti si rivolgono al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino: "Prendano una posizione chiara rispetto alle proteste - ancora Mantegna -, sono dalla parte degli agricoltori, degli allevatori e dei consumatori siciliani? Se sì, chiediamo che intervengano sulle materie di loro competenza e che si facciano portavoce con il governo nazionale ed europeo". I manifestanti prepareranno un documento con alcune rivendicazioni considerate "più urgenti", con la richiesta di convocazione di un tavolo tecnico "a cui possano prendere parte rappresentanti del comitato madonita - spiega una nota - e i massimi rappresentanti della Regione e del comparto, entro 7 giorni". In assenza di riscontro, "torneranno in piazza con iniziative più incisive".