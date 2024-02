Quattro persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile della Questura di Asti perché ritenute responsabili di far parte, a vario titolo, di un'associazione per delinquere che avrebbe introdotto, utilizzando droni, cellulari in alcune strutture carcerarie di Piemonte, Sicilia, Marche, Campania ed Abruzzo. L'operazione e' stata coordinata dalla procura di Asti.