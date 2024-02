Quattro baracche in fiamme a Messina: anziana salva

"Un gravissimo incendio ha coinvolto quattro baracche a fondo Pugliatti a Messina. Fortunatamente le persone che ci vivevano - tra le quali un'anziana signora di 90 anni -, e alle quali esprimo sincera solidarietà, sono riuscite a scappare". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. "Ringrazio gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i vigili urbani che sono intervenuti prontamente per soccorrere i cittadini e per spegnere le fiamme. Questa ennesima tragedia sfiorata è l'emblema dell'indecenza di queste assurde realtà: zone nelle quali purtroppo vivono ancora tante famiglie messinesi. Le baraccopoli devono sparire, tutte, dalla nostra città", aggiunge. "Da quando siedo in Parlamento questa è stata la mia principale battaglia politica. - sottolinea - In questi anni abbiamo raggiunto importanti risultati e stiamo lavorando sugli abbattimenti, sul risanamento, per dare nuovi alloggi dignitosi a chi ha vissuto per una vita nel degrado: siamo a fianco del commissario, il presidente Renato Schifani, e del subcommissario Marcello Scurria, impegnati su questo fronte. Tanto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare".