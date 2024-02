Autostrada Siracusa - Gela, Pd: finanziare l'opera fino a Vittoria

"Se le risorse sono da recuperare si faccia, ma in ogni modo bisogna lavorare per pensare il proseguimento della Siracusa-Gela fino a Vittoria". Così il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, al termine del Consiglio comunale aperto tenutosi al Comune di Scicli alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e dei vertici del Cas - Consorzio Autostrade Siciliane per discutere proprio della tratta autostradale che "sembrerebbe essere stata definanziata durante l'approvazione della Legge di Bilancio nazionale". "Durante il Consiglio comunale aperto - spiega il parlamentare ibleo - i rappresentanti del Governo regionale e della maggioranza di governo nazionale hanno tentato di affermare prima che i fondi sono ancora disponibili, poi che sono da recuperare... Tutto ciò non importa, perché ovunque stia la verità ai cittadini della provincia di Ragusa interessa solamente che i lavori continuino e che l'opera possa arrivare a Scicli, poi a Ragusa fino a raggiungere Vittoria". "Come sempre la vera sfida per i Governi di destra a Roma e Palermo è la stessa - conclude - riuscire a trovare risorse nuove per finanziare nuove opere o completare quelle in corso".