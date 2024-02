Catania, assegnata la Candelora d'oro al mecenate Presti

Il mecenate Antonio Presti ha ricevuto a Catania dal sindaco Enrico Trantino il riconoscimento della Candelora d'Oro. La cerimonia di consegna si è svolta ieri sera nella Corte di Palazzo degli elefanti, con la partecipazione delle autorità religiose e cittadine di Catania, oltre che di una folla di devoti della Santa Patrona. Sottolineare l'incessante opera di Presti a Librino, Trantino had etto:"Tramite Antonio Presti è stato dato un riconoscimento al quartiere, che ha dimostrato di apprezzare questa collaborazione garantendo queste opere d'arte e di bellezza che sono stater ealizzate. Quello di Presti è un modello vincente perché coinvolgendo i cittadini, soprattutto i ragazzi, si riesce a garantire ciò che viene realizzato. E' un ringraziamento per un'intera comunità che, anche grazie a questa azione, riesce a risollevarsi dalla condizione di disagio e marginalità e AntonioPresti ne è l'interprete straordinario". Il sindaco ha anche esortato i presenti ad amare sempre più Catania rispettando le regole per crescere tutti insieme nel segno di Agata:"Chi è devoto alla Santa Patrona - ha detto -deve per forza amare e rispettare Catania". Antonio Presti, dopo avere ricevuto il riconoscimento, ha ricordato il lavoro svolto. "La Luce e la bellezza - ha detto -sono il balsamo dell'anima. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione per la sensibilità nei miei confronti e soprattutto verso Librino, dove vivono ragazzi e cittadini straordinari che sono la speranza di tutti noi". Subito dopo la consegna del riconoscimento della Candelora d'Oro, il sindaco Enrico Trantino e il parroco della Cattedrale Barbaro Scionti nell'atrio d'ingresso del Municipio hanno proceduto alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona Agata, a cui e seguito l'omaggio floreale dei Vigili del fuoco sul prospetto della Cattedrale, con la partecipazione delle numerose autorità presenti.