FI chiude le porte a 'Noi moderati', Romano: "Andremo da soli alle elezioni"

'Non avevamo alcuna aspettativa nei confronti di Forza Italia. Andremo da soli alle Europee. Eravamo e siamo disponibili a creare in Italia un grande partito popolare. Siamo cresciuti e vogliamo misurarci. Tutti i dirigenti di Noi Moderati saranno candidati alle prossime Europee. Siamo comunque sempre pronti al dialogo non solo con Forza Italia ma anche con altri partiti centristi come la Democrazia Cristiana del mio amico Toto' Cuffaro'. Cosi su La Repubblica, Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.