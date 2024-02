Acate, presentate le manifestazioni in programma per il Carnevale 2024

Ad Acate si respira già aria di Carnevale. Oggi il sindaco Gianfranco Fidone, l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Raffo, e Giovanni Barbera per l’associazione “Growt South”, che organizza i festeggiamenti, hanno presentato la kermesse con l’obiettivo dichiarato di andare oltre i confini locali.

Il primo cittadino, dopo avere ricordato quanto sia antica e di successo la tradizione acatese, citando il compianto assessore Pietro Bellomo, ha aggiunto : “Grazie ai ragazzi della “Vecchia scuola “ e al “Gruppo Vip”, che hanno lavorato notte e giorno, sfileranno, unici in provincia, due grandi allegorici, tanti mini carri e parecchi gruppi in maschera. Chicca dell’edizione 2024 sarà la presenza, sabato 10 in piazza Libertà, del dj Albertino (nella foto). Sono sicuro che per ballare con lui, in piazza Libertà, affluiranno appassionati di musica dance provenienti di tutta la Sicilia”.

Il “Festival Alegria”, aperto da Sabino Alberto Di Molfetta, questo il vero nome di Albertino, proseguirà con Peppe Maugeri e Seba Fazzina (domenica 11), il karaoke con Manuele Manfrè e Giuliana Cascone (lunedì 12) e Federico Scavo (martedì 13).

Anteprima del Carnevale, venerdì 9, con una sfilata delle scolaresche, mentre quelle dei carri allegorici si terranno da sabato 10 al Martedì Grasso, a partire dalle 17, lungo il corso Indipendenza.

A completare il ricco programma un’esibizione della banda musicale e degli allievi della scuola di danza diretta da Giovanni Zambuto e, per la gioia dei bambini, anche i trampolieri.

I costruttori dei due carri allegorici hanno scelto due tematiche attuali ed importanti, intitolandoli rispettivamente “Il diavolo veste Putin” e “Il risveglio di madre terra”.