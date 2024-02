Minaccia compagno per avere soldi: arrestato a Napoli

- I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione un 26enne di Caserta già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti per la richiesta di aiuto di un uomo il quale ha riferito che il suo compagno, tossicodipendente, lo stava minacciando di morte per l'ennesima volta perché voleva del denaro. Nonostante l'arrivo dei Carabinieri, il 26enne non si è calmato continuando a minacciare il suo compagno e strattonando i militari. Con non poche difficoltà il 26enne è stato bloccato e arrestato. Solo più tardi la vittima ha raccontato in caserma diversi episodi caratterizzati da vessazioni e minacce che avevano ormai creato un clima di terrore nell’ambiente domestico. Il 26enne arrestato è in attesa di giudizio.