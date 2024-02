'Ustica Green Village', primo operatore turistico ad 'emission free'

''Ustica Green Village, è il primo operatore turistico dell'isola di Ustica, una struttura attenta alla sostenibilità''. Lo dichiara l'imprenditore Angelo Todaro, che ha investito sull'isola di Ustica. Ustica Green Village, sarà alla bit di Milano dal 4 al 6 Febbraio nel padiglione della Regione Sicilia. Sarà il primo Villaggio turistico del Mediterraneo ad essere totalmente indipendente dal punto di vista energetico e ad ''emission free''. Dotato delle più moderne tecnologie per il risparmio energetico, l'energia solare sarà l'unica fonte di approvvigionamento energetico. Il principio di ''zero waste'' sarà ispiratore della gestione della struttura nel rispetto di tutti i canoni dell'economia circolare. Un progetto, ideato dallo staff Todaro per promuovere in maniera sinergica un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali e biodiversità di flora e fauna marina, archeologia punica, che ha caratterizzato il territorio 3000 anni fa. Ustica Green Village, è il primo operatore turistico dell'isola di Ustica a 39 miglia da Palermo, collegata via traghetto con Palermo, Napoli, Cagliari, Genova, Civitavecchia. L' evoluzione della vacanza per tutta la famiglia. È una struttura turistico ricettiva localizzata sull'isola di Ustica in contrada Punta Spalmatore.