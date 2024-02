Tentano furto con spaccata in una bottega: due arresti a Palermo

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due persone responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. I due, poco prima dell'arrivo dei poliziotti, in piena notte, avevano dato l'assalto a un esercizio di generi alimentari del quartiere Libertà, cercando di bucarne saracinesca e vetrina. Per riuscirci avevano fatto ricorso a un grosso masso, recuperato dai materiali di risulta di un cantiere nei pressi, ma, l'inattesa resistenza dei sistemi di protezione dell'esercizio li aveva costretti a continui tentativi di forzatura. Inevitabile che il fragoroso e protratto tentativo di effrazione attirasse l'attenzione di alcuni residenti che hanno, quindi contattato il 112.

Le pattuglie lungo il tragitto, ancor prima di arrivare sulla via segnalata, hanno incrociato due uomini, trafelati, uno dei quali sporco di calcinacci, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in zona palesando un certo nervosismo. Visionate le immagini registrate dalle telecamere di un edificio limitrofo all'esercizio, è stato possibile accertare il tentativo di effrazione. I due sono stati arrestati e il provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria.