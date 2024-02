Cateno De Luca: "Il 14 febbraio coi trattori a Palazzo d'Orleans"

"Oggi abbiamo lanciato la manifestazione di San Valentino, con i trattori. Al fianco di allevatori e agricoltori ci vedremo mercoledì 14 febbraio a Palermo, in Piazza Indipendenza, davanti a Palazzo d'Orleans. Quella è la sede dove battere i pugni, dove chiedere rispetto. Dal presidente Schifani e dai suoi sodali esigiamo risposte chiare: fatti non chiacchiere.

Oggi da Falcone a Milazzo, in provincia di Messina la marcia degli agricoltori e allevatori per dire basta alle politiche europee che stanno devastando la nostra agricoltura, con la complicità del governo Meloni che invece di andare incontro alle richieste di queste persone ha deciso di aumentare le tasse. Noi con loro".

Così Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che questa mattina ha partecipato alla protesta dei trattori in provincia di Messina.

"La manifestazione di San Valentino a Palermo sarà aperta a tutti, a tutte le forze politiche d'opposizione e anche a quelle della maggioranza, se hanno il coraggio di raccontare la verità.

Non sarà protagonista la politica, noi siamo solo al servizio di agricoltori e allevatori che aspettano risposte certe dalla politica nazionale ed europea. E abbiamo il dovere di lottare per loro", conclude Cateno De Luca.