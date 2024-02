FI,Gasparri a Siracusa: "Il Ponte opera strategica per l'Italia e l'Europa"

"Vogliamo che i cittadini scelgano chi governa la nazione, vogliamo rafforzare dei meccanismi costituzionali che riducano l'influenza del palazzo ed esaltino il potere del voto dei cittadini. Questa la nostra scelta sul premiato". Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine del congresso provinciale azzurro che si sta svolgendo a Siracusa.

"Forza Italia con il Partito Popolare Europeo ha cambiato le regole europee sull'automobile. In Italia abbiamo garantito incentivi cospicui, ora tocca a Stellantis garantire i livelli di produzione e di occupazione adeguati alle aspettative del nostro Paese". Così Maurizio Gasparri. "Credo che il ponte sullo Stretto abbia una valenza strategica per l'Italia e per l'Europa, per facilitare i commerci e i trasporti. Ovviamente deve esserci un finanziamento nazionale, internazionale, privato, pubblico. Io penso che la regione Sicilia saprà dosare gli interventi, ma il ponte è una sfida storica che avrà una ricaduta su tutto il resto". Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine del congresso provinciale azzurro che si sta svolgendo a Siracusa. "Bisogna pensare, certo, anche alle altre infrastrutture, ferroviarie e stradali, per le quali sia la giunta precedente con l'assessore Falcone, sia la giunta attuale hanno provveduto a delineare ipotesi importanti. L'essenziale è fare progressi, poi i soldi si sa non bastano mai, ma intanto cominciamo a utilizzare bene quelli che ci sono", ha concluso.