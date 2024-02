Floridia, scontro tra una moto e una Fiat Punto: illesi i conducenti

Incidente stradale la scorsa notte in pieno centro abitato a Floridia, per fortuna senza tragiche conseguenze. Una Fiat Punto, poco prima della mezzanotte, si è scontrata con un scooter all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e viale Pietro Nenni. Sia il motociclista che il conducente dell'utilitaria sono rimasti illesi, nonostante lo scontro. Sul posto è intervenuta una gazzella dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso, anche per stabilire le responsabilità del sinistro. Non è la prima volta che in questo tratto di strada a Floridia si verificano incidenti stradali.