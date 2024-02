Coppa Sicilia di calcio a 5, l'Holimpia Siracusa supera per 4 a 2 la Trombatore di Rosolini

L’Holimpia Siracusa supera 4-2 la Jano Trombatore Rosolini nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Sicilia di calcio a 5, competizione cui partecipano le squadre di C2. Al Palamelilli i padroni di casa si portano sul 2-0 con i gol di Pasqua e Spanò ma subiscono la reazione degli ospiti che, con le segnature di Buzzone e Figura, si riportano in parità. Il primo tempo si chiude sul 2-2, ma nella ripresa, l’Holimpia imprime ritmi più alti al match e torna avanti con Viale. I locali continuano ad attaccare, sciupando alcune clamorose occasioni prima di trovare la rete del definitivo 4-2 con Merendino. Tra un mese a Rosolini si disputerà la partita di ritorno. L’Holimpia Siracusa dovrà gestire un vantaggio esiguo ma prezioso. E da domani testa di nuovo al campionato. Sabato prossimo i biancazzurri riceveranno la New Handball Rosolini, che naviga nelle zone basse della graduatoria.

“Il nostro approccio al match – ha detto il tecnico dell’Holimpia Siracusa Pietro Armenio – non è stato brillante. Nel primo tempo abbiamo giocato male, eravamo scarichi e poco lucidi. Le occasioni non sono mancate, ma sicuramente non abbiamo giocato da Holimpia. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e siamo rientrati in campo con maggiore determinazione, riuscendo a segnare altre due reti e ad assicurarci la vittoria. Lo spirito con cui dobbiamo affrontare le partite però non è questo. In settimana analizzeremo cosa non è andato per non ripetere gli errori di questa sfida. Dobbiamo preparare bene l’impegno di sabato prossimo, che non si presenta per nulla agevole. Avremo di fronte una squadra in cerca di punti salvezza e noi non dovremo fare sconti”.

(Nella foto Pietro Armenio)