Acate, la Cgil: con l'amministrazione comunale relazioni sindacali critiche

Sono critiche le relazioni sindacali con gli amministratori del Comune di Acate a tal punto che i rappresentanti sindacali non riescono ad adempiere al proprio ruolo. Tale situazione si concretizza dall’inesistente informazione sindacale che l’aggravante che alcuni atti vengono adottati con o senza il contributo della controparte.

“La F.P. CGIL, dichiara Nunzio Fernandez (nella foto), segretario generale della CGIL di Ragusa, prende spunto della recente adozione del “Riconoscimento delle specifiche responsabilità a dipendente di categoria C e delle indennità correlate per l'anno 2024”, per esprimere dissenso sulle modalità operative seguite, tant’è che le procedure adottate risultano secondo il sindacato di dubbia legittimità.

Si registra altresì la mancata costituzione del Fondo Efficienza Servizi anno 2024, il FES del 2023 non risulta fino oggi ripartito, anche la contrattazione decentrata non risulta avviata e sebbene più volte reiterate le richieste l’ultima nota della scrivente risale a metà dicembre purtroppo, allo stato non esiste alcuna convocazione per il sindacato..

E’ ormai necessario ed urgente acquisire in beve tempo delle risposte dall’ Amministrazione, che deve necessariamente uscire dall’inerzia su importanti tematiche, che riguardano: pressanti richieste dei lavoratori part-time, che reclamano un adeguato incremento orario in forma stabile, la verifica finanziaria per un’ulteriore P.E.O., le Progressioni Verticali in deroga, l’applicazione dell’istituto delle Specifiche responsabilità e indennità di Funzioni per la Polizia Locale e l’avvio della contrattazione decentrata, quale atto propedeutico previsto dal CCNL, che garantisce ulteriore riconoscimenti giuridici e economici.”