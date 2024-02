Ex sindaco di Noto coordinatore di Forza Italia a Siracusa e provincia

Corrado Bonfante, già sindaco di Noto, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia in provincia di Siracusa. Lo si apprende dal profilo dello stesso coordinatore che ha scritto: "Ringrazio tutti per la stima che mi avete dimostrato e per le tante parole affettuose spese nei miei confronti. Insieme a Riccardo (Gennuso), con il quale abbiamo iniziato un lungo percorso di servizio alla nostra comunità provinciale e a tanti amici che ci stanno accompagnando in questo entusiasmate impegno politico, sentiamo la necessità di ringraziare ciascuno di voi, per la verità tantissimi, che ci avete regalato la vostra presenza e il vostro affetto.

È un punto di partenza, ne siamo consapevoli, così come irta e piena di difficoltà, di ostacoli e di imprevisti è la strada che abbiamo imboccata e che vorremmo percorrere insieme a ciascuno di voi.

Se siamo in tanti sentiremo meno la fatica, se siamo uniti e in cordata non lasceremo nessuno indietro".