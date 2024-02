Carnevale di Floridia per tutte le generazioni: maschere, carri e musica

Musica, maschere e la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel programma di Carnevale 2024 del comune di Floridia. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Carianni e con il contributo dell’assessore allo Spettacolo Serena Spada, ha stilato un programma variegato – con attività dall’8 al 13 febbraio - che punta a coinvolgere le diverse generazioni di floridiani. “Il Carnevale di Floridia – sottolinea il sindaco Marco Carianni - è considerato centrale nel calendario degli eventi non solo in provincia di Siracusa ma in tutta la Sicilia. Il nostro obiettivo è di migliorare quanto fatto negli anni precedenti, grazie anche al lavoro in Assemblea Regionale del parlamentare Tiziano Spada che si è impegnato per farci avere un finanziamento. Insieme con le associazioni presenti sul territorio siamo riusciti a stilare un programma che punta a far divertire tutte le fasce di età, dai più piccoli agli adolescenti e i loro genitori. La sfilata dei carri e dei gruppi mascherati conferma la volontà dei floridiani di mettersi in gioco, sempre nel segno della sana competizione e del divertimento”. Si parte l’8 febbraio con la tradizionale sfilata del Giovedì Grasso. I protagonisti saranno i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria che partiranno in corteo da piazza Melbourne e raggiungeranno piazza del Popolo per le consuete esibizioni dal titolo “Il mare racconta” – Piazza del Popolo”. Le attività per i più piccoli continueranno alle 16 con “Un pomeriggio magico e divertente per tutti i bambini di Floridia” a cura dell’associazione Futura. La serata di venerdì, invece, sarà dedicata alla musica live con i Qbeta in concerto in piazza del Popolo. Sabato gli eventi inizieranno nel pomeriggio, ancora con attività dedicate ai bambini e organizzate dall’Azione Cattolica Chiesa Madre Floridia, mentre in serata il centro storico sarà animato dal “Carnival Party” con Dj resident Andrea Sampirisi e Lucia De Luca vocalist. A seguire, sul palco ci saranno Le Donatella, il duo musicale apprezzate in tutta Italia e composto dalle sorelle Silvia e Giulia. Le giornate di domenica e martedì saranno dedicate alla sfilata dei Gruppi Mascherati e dei Carri Allegorici lungo il percorso tradizionale, con partenza da viale Vittorio Veneto e arrivo in piazza del Popolo per le esibizioni. Le maschere, poi, lasceranno spazio alla musica sul palco centrale: domenica è in programma il “Carnival Party” con dj resident Pierluigi Giacoia e special guest Prezioso Dj; martedì, dopo la premiazione dei carri e dei gruppi, sul palco ci saranno Robi Jay e Leonardo Messina, con Radio 105 e Pippo Palmieri.

(Nella foto il sindaco di Floridia Marco Carianni con l'assessore agli Spettacoli, Serena Spada)