Scuola, gara fra Alberghieri d'Italia al 'Falcone' di Giarre

La Sicilia ospiterà, dal 7 all'11 maggio, la Gara nazionale degli istituti alberghieri. Si terrà presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera 'Giovanni Falcone' di Giarre (Catania) in qualità di istituto vincitore dell'ultima edizione della competizione nazionale. Il contest rientra nel Programma per la valorizzazione delle eccellenze del ministero dell'Istruzione e del merito e premia i migliori studenti italiani in diversi settori quali l'enogastronomia, sala/bar e vendita - accoglienza turistica. La gara si articola in tre giornate e rappresenta un momento di verifica delle conoscenze, abilità, competenze e dei livelli professionali acquisiti a scuola dagli studenti. "La competizione è anche un'occasione di socializzazione e di scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse - spiega in una nota l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia -, oltre a rappresentare un'opportunità per promuovere le eccellenze dei diversi territori della nostra penisola, con particolare riferimento alle specificità enogastronomiche e culturali e ai talenti delle nostre écoles hôtelières". Le iscrizioni sono aperte sino al 16 febbraio. Il programma dell'evento è consultabile sul sito dell'Ipsseoa 'Falcone' (https://www.alberghierogiarre.edu.it/index.php/spazio-europa/80-generale...). In Sicilia ci sono 52 istituti professionali di Stato per i servizi dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera. "I nostri giovani sono ambasciatori del territorio, che con professionalità e partendo dalla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali raccontano la storia e la bellezza della Sicilia - dice il direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro -. Gli istituti alberghieri dell'Isola si sono sempre distinti nelle diverse manifestazioni nazionali. Uno degli ultimi riconoscimenti è la medaglia d'argento vinta dall'istituto 'Francesco Paolo Cascino' di Palermo al prestigioso Trofeo Giovani Mille organizzato dalla Federazione italiana cuochi presso Host Milano".