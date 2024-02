Traffico di droga dall'Albania a Torino: 24 arresti

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino e dello Scico, con circa 120 militari impegnati, ha permesso di smantellare due organizzazioni criminali dedite al traffico di droga con basi a Torino e Alessandria. Sono 24 le persone per le quali l'ordinanza del gip di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini curate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino e dallo Scico hanno permesso di far luce sull'esistenza di due gruppi criminali, composti da soggetti italiani e albanesi che avrebbero commesso plurimi reati connessi all’importazione e al traffico di stupefacenti, principalmente cocaina e marijuana. Secondo quanto emerso dalle indagini, il primo gruppo aveva base logistica a Torino e centro di interessi nel capoluogo piemontese e nei comuni dell’area nord della città, con ramificazioni e collegamenti con altre province piemontesi e regioni limitrofe. Le comunicazioni tra i componenti del sodalizio avvenivano tramite apparati cellulari di prima generazione, appositamente dedicati. È emersa inoltre la capacità di fronteggiare emergenze logistico-organizzative, sostituendo i corrieri quando venivano arrestati e proseguendo nelle attività illecite nonostante il sequestro di partite di stupefacente e l'arresto di fornitori. L’organizzazione, che si occupava principalmente del traffico di cocaina, è risultata avere una vasta rete di clienti, non solo in Piemonte (nelle province di Torino, Asti e Cuneo) ma anche in Toscana (provincia di Lucca). A capo vi era un 58enne albanese, da oltre 20 anni stabilitosi in provincia di Torino.