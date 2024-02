Cure mai prestate a Catania, 'finanziaria' condannata a risarcire

La clinica dentaria Dentix è stata condannata dall'arbitro bancario finanziario a risarcire un utente che per l'acquisto di una serie di cure odontoiatriche aveva sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento per la somma di quasi 6.000 euro con Deutsche Bank per cure odontoiatriche mai iniziate a causa del fallimento Dentix del 2020. Lo rende noto l'associazione dei consumatori Centro per i Diritti del Cittadino - Codici Sicilia', che ha assistito l'utente presentato un ricorso, accolto dall'arbitro bancario finanziario. "La clinica dentaria - sottolinea il segretario regionale dell'associazione dei consumatori Centro per i Diritti del Cittadino- "Codici Sicilia" - forniva prestazioni odontoiatriche in tutta Italia. Durante il periodo del lockdown decideva senza alcun preavviso, di chiudere tutte le sedi abbandonando tantissimi utenti al loro destino e con glis tessi che si sono ritrovati senza cartelle cliniche, coni nterventi ancora da ultimare e sopratutto, in alcuni casi, come accaduto al nostro assistito, costretti a pagare le rate delle finanziarie per servizi mai usufruiti". "In quel periodo -continua Zammataro - abbiamo ricevuto numerose richieste di aiuto provenienti da tutta Italia. Per tale ragione, una volta studiato il caso, abbiamo avviato una serie di azioni legali pe rtutelare tutti coloro che oltre al danno avevano subivano pure la beffa, perché le finanziarie si erano attivate per chiedere il pagamento delle rate per prestazioni mai godute". "L'Arbitro bancario finanziario, accogliendo il nostro ricorso - continua Zammataro - ha accertato la risoluzione del contratto di credito, disponendo che Deutsche Bank rimborsi tutte le rate pagate con gli interessi e ogni altro onere applicato. Si tratta di un dato importante perché condanna senza mezzi termini il comportamento arrogante tenuto da Deutsche Bank, obbligandola alla restituzione delle somme ingiustamente versate in quest ianni dal consumatore vittima del fallimento Dentix".