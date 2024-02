Frecciata Pd al Centro destra in Sicilia, Catanzaro: in piedi per gestione del potere

"In Sicilia c'è una coalizione di centrodestra che rimane in piedi rispetto alla gestione del potere ma non dei temi da affrontare. Noi, invece, ci stiamo incontrando sui temi per cercare di portare il nostro lavoro anche fuori dall'Assemblea regionale". Così il capogruppo del Pd all'Ars, Michele Catanzaro, in avvio della conferenza stampa convocata insieme con le altre forze d'opposizione a Palazzo dei Normanni: M5s e Sud chiama nord. "Insieme possiamo costituire un qualcosa di importante", ha aggiunto Catanzaro.