Protesta dei trattori, il governatore della Calabria al presidio di Rosarno

"Sono venuto volentieri per attestare la solidarietà della Regione nella battaglia che state conducendo. È chiaro che io sono il presidente della Regione e la solidarietà di chi governa si deve tradurre in atti concreti. A dirlo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, incontrando gli agricoltori che protestano con i trattori a Rosarno. "La maggior parte delle vostre rivendicazioni - ha aggiunto - riguardano l'Europa, il governo nazionale, però anche noi come Regione dobbiamo essere impegnati a rendere il vostro lavoro più semplice. Sono disponibile a promuovere un tavolo Regione-agricoltori, nel quale mi farò affiancare dall'assessore Gianluca Gallo, per ascoltare le vostre proposte e per valutare in modo concreto quali interventi possiamo mettere in campo come Regione per venire incontro alle vostre richieste".