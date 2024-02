Disturbi dell'alimentazione, convegno all'ospedale di Acireale

È in programma per venerdì 9 febbraio, presso la Sala Convegni “Rino Nicolosi” dell’Ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, il Convegno sul tema “I percorsi assistenziali integrati dei Disturbi dell’alimentazione e nutrizione in Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza”.

L’appuntamento è organizzato dalle Sezioni nazionali di Epidemiologia/organizzazione dei servizi e Psichiatria dell’età evolutiva della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza) e vedrà riuniti i rappresentanti di servizi regionali (Piemonte, Lombardia, Friuli, Lazio, Sicilia) dedicati alla gestione dei disturbi del comportamento, nei vari livelli assistenziali (ambulatoriali, ospedalieri, semiresidenziali e residenziali), nonché con contributi inerenti alla prevenzione in particolari ambiti considerati a rischio, quale per esempio quello sportivo, col contributo di referenti individuati dal CONI, tra cui la nota ex campionessa del nuoto italiano, Novella Calligaris, rappresentante degli atleti olimpici italiani.

Durante i lavori saranno anche illustrati i dati di attività e le tipologie di intervento dell’UOC di NPIA del Presidio acese, che ha da tempo attivato un modulo dedicato a questa tipologia di disturbo (che negli ultimi anni ha visto un drammatico incremento in tutta Italia) in rete con i servizi specialistici del Dipartimento di Salute Mentale aziendale.

Saranno presenti, per l’occasione, il direttore medico dell’Ospedale di Acireale, dr. Rosario Cunsolo;

il direttore del DSM dell’Asp di Catania, dr. Carmelo Florio; la presidente nazionale della SINPIA, prof.ssa Elisa Fazzi; il dirigente responsabile del Servizio 5 Promozione della Salute dell’Assessorato regionale, dr. Franco Grasso Leanza; il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, e l’on. Nicola D’Agostino, componente della Commissione Sanità dell'Assemblea Regionale Siciliana.