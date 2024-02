Presidente Anci Calabria contraria all'Autonomia differenziata

"Non ho votato Rosaria Succurro come presidente dell'Anci perché la sua elezione fu utilizzata in quella fase dal centrodestra calabrese per compiere una prova di forza, preferendo all'unità della associazione il ridimensionamento di alcune voci autorevoli mediante l'esclusione dalla trattativa dei sindaci delle grandi e delle medie città della regione". Lo afferma il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita dopo le affermazioni del presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro, di contrarietà all'autonomia differenziata. "È per questo motivo, sicuro che la posizione del presidente Anci non sia una semplice tattica per uscire dall'angolo - aggiunge Fiorita - ho deciso di partecipare martedì prossimo al sit-in davanti alla prefettura per ribadire il no dei sindaci calabresi al grande inganno dell'autonomia differenziata".