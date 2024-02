Cagnolina salvata a Reggio Calabria entra nella squadra cinofili della polizia di Stato

Lisa, una cagnolina meticcia di circa due anni, era stata trovata ancora cucciola, nel pomeriggio del 31 dicembre 2022, a Reggio Calabria, abbandonata sul ciglio della strada mentre ci si preparava ai festeggiamenti della notte di Capodanno ed era stata salvata da alcuni volontari che non hanno esitato a portarla nel canile della città, attualmente in amministrazione giudiziaria e gestito dall'Associazione "Dacci una Zampa Onlus",fornendole le cure e le attenzioni necessarie. Da oggi Lisa, adottata dal Questore di Reggio Calabria, entra ufficialmente a far parte della grande famiglia della Polizia di Stato, ospitata dalla Squadra cinofili.