Ragusa, distrutta da un incendio l'auto di un veterinario: ipotesi dolo

Atto intimidatorio nei confronti di un veterinario dell'Asp di Ragusa. La notte scorsa è stata distrutta da un incendio l'auto del medico parcheggiata sotto la sua abitazione. Malgrado l'immediato intervento dei vigili del fuoco la vettura è stata quasi completamente distrutta. Sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo indagini anche se sulla natura dolosa delle fiamme non sembrano esserci dubbi. Lo stesso medico nel mese di dicembre scorso aveva subito un'altra intimidazione con il danneggiamento della propria auto parcheggiata negli spazi adiacenti il mattatoio di Modica.

Sul grave atto è intervenuto il consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Ragusa che" esprime grande sconcerto e preoccupazione per questi ripetuti atti che oltre a colpire il collega insidiano la serenità dei Veterinari che si occupano di sanità pubblica. Consapevoli che il tessuto sociale e il mondo produttivo della provincia di Ragusa è assolutamente rispettoso delle regole e riconoscente dell’attività svolta dai veterinari pubblici a garanzia della sicurezza alimentare, il consiglio dell’Ordine ritiene che quanti utilizzano la violenza per impedire l’applicazione delle norme a garanzia della salute pubblica, vadano individuati e assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile" .