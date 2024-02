Gli agricoltori del comprensorio di Modica, attualmente in presidio nella zona artigianale di contrada Michelica e sulla Modica-mare, saranno di nuovo in centro con una manifestazione che si svilupperà in corso Umberto. Domenica mattina i trattori saranno parcheggiati in Corso Umberto. Gli agricoltori esporranno in piazza anche i loro prodotti spiegando i motivi della protesta legata anche ai costi di produzione non sempre sostenibili.