Sicurezza in Sicilia, interpellanza di Saverino al governatore Schifani

"Di fronte all'escalation di episodi di violenza che hanno interessato tutta la regione, in particolare le città di Palermo e Catania, si chiede se il governo regionale intenda avviare interlocuzioni con gli organi istituzionali competenti, al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi di controllo del territorio". A dirlo è la deputata regionale del Pd, Ersilia Saverino, in un'interpellanza depositata all'Ars. Nell'atto parlamentare, la deputata catanese cita l'esplosione del fenomeno delle baby gang, la violenza di gruppo ai danni di una giovane lo scorso luglio a Palermo e il più recente episodio verificatosi a Catania, all'interno del parco comunale Villa Bellini. "Fra il 2022 e il 2023 - spiega Saverino - si è registrato un aumento del 40% di iscrizioni di notizie di reato contro la persona a opera di giovani e minori. Ciò nonostante, secondo la denuncia del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, nella provincia di Catania continua a registrarsi una carenza di organico del 10%. Una situazione che non è destinata a migliorare in considerazione dell'età elevata degli agenti di polizia in servizio e una dotazione organica cristallizzata negli anni in ottica di risparmio".