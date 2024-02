Modica. Coordinamento provinciale ibleo DC, nominati responsabili dei Dipartimenti

Si è insediato ufficialmente il coordinamento provinciale ibleo della Democrazia Cristiana. Guidati dal neo segretario Annamaria Aiello, i lavori hanno previsto l’insediamento delle varie cariche elette in occasione del recente congresso provinciale svoltosi domenica scorsa a Modica. Presenti i il vice segretario vicario Fabio Meli e il vicesegretario Giuseppe Pluchinotta, il segretario amministrativo ed il suo vice Giorgio Linguanti e Giulio Maltese, il segretario organizzativo ed il suo vice Salvatore Lorefice e Vincenzo Muriana, il presidente ed il suo vice Michele D’Urso e Antonio Calabrese. Dopo aver discusso del recente successo ottenuto in occasione del Congresso Provinciale che ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di persone, molte delle quali si sono riavvicinate alla politica e al centrismo grazie alla nuova ascesa della DC, si è passati alla nomina di alcuni dei responsabili dei vari dipartimenti che comporranno l’ossatura del partito in provincia di Ragusa. Responsabile del Dipartimento Sanità e Salute è stato scelto il modicano Andrea Baglieri, così come modicano è il responsabile del Dipartimento Diritti Umani e Civili, Marco Giurdanella. Al Dipartimento Legalità e Antimafia è stato nominato il ragusano Giuseppe Rosso, alla Cultura e Spettacolo Simona Celi, già direttrice artistica di alcuni tra i più importanti teatri in Sicilia. Responsabile del Dipartimento Ambiente e Territorio è Gioacchino Iozzia da S.Croce Camerina, mentre da Vittoria vengono i responsabili dei Dipartimenti Infrastrutture e Mobilità e Famiglia, rispettivamente Pietro Floridia e Rita Vietti. Si occuperà di Donne e Pari Opportunità la ragusana Maria Malfa, mentre il vittoriese Stefano Frasca è stato nominato allo Sport. Al Dipartimento Politiche Giovanili è stato nominato il monterossano Paolo Amato, mentre al Dipartimento Disabilità la giarratanese Giovanna Caruso. Al Dipartimento Turismo e Beni Culturali è stato nominato il modicano Francesco Frasca Polara, per quello Aree Rurali Giovanni Cicero. Gli Enti Locali saranno seguiti da Paolo Ferrara di S.Croce Camerina mentre a Cultura e Foreste è stato nominato il vittoriese Gaetano Iacono. Per completare il quadro di tutti i dipartimenti, il Coordinamento Provinciale si è preso qualche altro giorno di tempo al fine di esaminare con attenzione tutte le richieste giunte dai vari comuni della provincia di Ragusa.