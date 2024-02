'Intimidazione' ad azienda agricola di Ispica: tagliati 50 alberi di limoni

Atto intimidatorio la scorsa notte ai danni dell'azienda agricola biologica Gennuso, in contrada San Basilio, nel territorio di Ispica. Ignoti si sono introdotti all'interno e con una motosega hanno tagliato 50 alberi di arance. I malviventi hanno agito in un'area della tenuta che non è video sorvegliata. Si tratta di alberi piantati da 5 anni che già producono il frutto. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. Il titolare dell'azienda, Pippo Gennuso, presenterà una denuncia contro ignoti. Lo stesso proprietario avrebbe detto agli investigatori di non avere ricevuto minacce, né richieste estorsive.

Non è la prima volta che simili 'avvertimenti' vengono lanciati all'imprenditore di Rosolini e già parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. Nell'agosto del 2019, ignoti gli uccisero i due cani, avvelenandoli, che facevano la guardia nella tenuta di San Basilio.

Nei mesi scorsi il titolare dell'azienda agricola aveva denunciato un pastore che con il suo gregge faceva irruzione nelle proprietà di Gennuso, danneggiando sistematicamente alberi di ulivo da poco piantumati.