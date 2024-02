L'ex sindaco di Avola, Tonino Barbagallo aderisce a Italia Viva

“La comunità di Italia Viva dà il suo caloroso benvenuto a Tonino Barbagallo, che ha ufficializzato la sua adesione al partito alla presenza del componente dell’esecutivo regionale Giancarlo Garozzo e del dirigente provinciale Tino Manganaro. "Per noi è un piacere accogliere un grande protagonista della storia del Comune di Avola- ha detto la coordinatrice di Siracusa, Alessandra Furnari - Apprezzato e conosciuto dai suoi concittadini come medico, Tonino Barbagallo è noto anche per il suo impegno politico, grazie al quale ha rivestito, negli anni, i ruoli di Consigliere Comunale, Assessore e Vicesindaco, fino ad essere eletto Sindaco della città nel 2007. La sua comprovata esperienza amministrativa è una risorsa fondamentale su cui siamo onorati di poter fare, da oggi, affidamento. Lo ringraziamo per la fiducia accordataci entrando a far parte della nostra comunità che, anche ad Avola, continua a crescere ed a lavorare incessantemente per il bene della città”.-