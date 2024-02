La Basilicata in festa per il successo di Angelina Mango a Sanremo

A dieci anni di distanza dall'ultima volta, nel 2014, quando Arisa, nata a Genova ma cresciuta a Pignola (Potenza), vinse Sanremo con Controvento, un'altra donna ha vinto il Festival: Angelina Mango, e quindi anche in questo caso si tratta di una lucana. Nata a Maratea (Potenza) nel 2001, la cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha vissuto per diversi anni a Lagonegro (Potenza), la città del padre. Stamani, in un post pubblicato sui social, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha scritto che "Angelina Mango è la regina della 74/a edizione del Festival di Sanremo.Vincono il talento e l'energia della cantante lucana, figlia dell'indimenticabile Pino Mango. La Basilicata tutta oggi è infesta per lei. Ad maiora, Angelina, vola sempre più in alto!",ha concluso il governatore lucano.