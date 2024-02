Renzi: "Pd succube del M5s e Meloni incapace di governare"

Giorgia Meloni e' "la prima influencer di questo Paese, brava a comunicare, incapace di governare. Ha paura di fare un dibattito con me e sceglie Schlein", con la quale "abbiamo ben poco in comune". Lo dice in un'intervista a La Stampa il leader di Iv Matteo Renzi. "Sono contento di essere distinto e distante da Meloni e Salvini" aggiunge, ma anche da "Conte e Schlein". Alle Europee "mi candido in tutti i collegi. L'Europa ha bisogno di una scossa e io ci metto la faccia. Mi accusano per i miei rapporti con il mondo arabo ma sono anni che dico che, contro gli estremismi, bisogna sostenere le leadership arabe riformiste. Tornando alle Europee, noi per ora andiamo da soli". Schlein farebbe bene a candidarsi? "Non sta a me dirlo. Quando ho avuto la responsabilita' del Pd non mi sono candidato e abbiamo preso il 41%. Ma oggi il Pd e' la sesta stella del grillismo". Ancora, pronostica Renzi: "Il cognome Meloni ci sara' alle Europee, non so se quello della premier o della sorella. Una cosa che puo' succedere solo in Italia o in Corea del Nord. Credo che Meloni abbia lanciato una sfida a Elly che Elly non dovrebbe buttare via, fossi in lei mi candiderei".