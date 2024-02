Notte di fuoco in via Marina di Melilli a Floridia. Verso le 2,30 le fiamme hanno distrutto un'auto che si trovava parcheggiata in strada. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa che hanno evitato che le fiamme si propagassero ad altre vetture. Ancora da stabilire l'origine del fuoco. Non viene escluso che possa essersi trattato di dolo.