Calcio, Frigintini "ko" casalingo (0-1 ) ad opera dello Scicli

Un gol di Gennuso dopo soli 3’ di gioco condanna il Frigintini ad un’altra sconfitta casalinga. Ad aggiudicarsi i tre punti è stato lo Scicli complice anche una ingenuità del capitano Gigi Pianese. La reazione di rossoblù si ferma ad un tentativo di Sella al 16’ (pallone alto sulla traversa) e di Avola al 18’. Poi qualche tentativo da lontano e per il resto lanci lunghi a cercare un ipotetico inserimento di Sangiorgio che non c’è mai stato. Ad inizio secondo tempo formazione ospite sempre più sicura e in due minuti porta altrettanti pericoli per Ruffino, che si salva dalla doppia capitolazione. Solo su calcio di punizione di Fusca il Frigintini va vicino al pareggio, per il resto è noia.

FRIGINTINI 0

SCICLI 1

Frigintini: Ruffino, Wally, Assenza, Avola (8’ st. Barresi), Pianese (18’ st. Scarso), Ravalli, Sangiorgio (35’ st. Gambuzza), Fusca, Calabrese, Noukri, Sella (31’ st. Giurdanella). All. Samuele Buoncompagni

SCICLI: Ndreka, Incatasciato (13’ st. Balde’), Migliorino, Mormina, Carpinteri, Voi, Di Benedetto, Gabriele La China, Gennuso (38’ st. Occhipinti), Giuseppe La China, Gazzè. All. Angelo Tasca

Arbitro: Salvatore Contrafatto sez Aia di Catania; Assistenti: Pietro Bennici e Gaetano Florio di Agrigento

Rete: 3’ Gennuso