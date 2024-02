Calcio, il Modica torna a vincere: miracolo del nuovo tecnico?

Mazzarrone 1

Modica 3

Marcatori: 6′ Tomasello, 10′ Savasta, 46′ Azzara, 65′ Savasta

Il Modica, quasi miracolosamente, torna a vincere dopo soli 5 giorni di cura Settineri, l'allenatore che, martedì scorso, ha sostituito Pippo Strano il quale, a sua volta, aveva sostituito Betta. A Mazzarrone è tornato al gol Savasta, autore di una doppietta e la squadra ha giocato come avrebbe dovuto giocare con la Messana, l'Atletico Catania, il Milazzo, solo per fare qualche esempio. Nelle prime posizioni della classifica di Eccellenza non è cambiato nulla e il Modica è sempre terzo a 14 punti dalla capolista Enna e a 13 dal secondo posto del Paternò. Per le sette partite che restano prima della conclusione del campionato, il Modica dovrà cercare di recuperare la fiducia dei tifosi giocando con la stessa umiltà dimostrata - come ha dichiarato Settineri - nella gara di Mazzarrone.