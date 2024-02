Durigon annuncia un grande evento della Lega in Sicilia a fine marzo

A Palermo ieri prima riunione della Lega Sicilia con il neo commissario, Claudio Durigon. Un incontro al quale hanno partecipato i parlamentari nazionali, regionali e i commissari provinciali. Si e' discusso dell'organizzazione e della campagna di tesseramento "per aprire il partito a tutti", che sara' lanciata attraverso incontri tematici nei singoli territori, per ascoltare i cittadini e far conoscere il lavoro svolto a tutti i livelli, anche in vista delle elezioni Europee. Durigon ha incontrato nel capoluogo siciliano anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, alla presenza del vicepresidente della Regione e capo delegazione della Giunta, Luca Sammartino, e del capogruppo della Lega all'Ars, Marianna Caronia. "Ottimo incontro. La classe dirigente della Lega e' forte e pronta alle nuove sfide elettorali e di radicamento nel territorio", fa sapere il commissario Durigon, annunciando un grande evento regionale per fine marzo.