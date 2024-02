La sindaca di Portopalo vieta il volantinaggio selvaggio

L'ordinanza sindacale firmata dalla sindaca Rachele Rocca riguarda il volantinaggio a Portopalo di Capo Passero e prevede sanzioni fino a 500 euro per chi non la rispetta, oltre alle spese per il ripristino dei luoghi. È vietato affiggere manifesti negli spazi non autorizzati, lasciare depliant su automobili e sotto le porte di accesso, e lanciare buoni sconti o biglietti omaggio. Inoltre, il volantinaggio è consentito solo il martedì, previo iter autorizzativo del Comune, e i depliant devono essere depositati solo nelle cassette postali appropriate se chiuse e adatte a contenerli.