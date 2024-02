La Volley Modica torna al lavoro, domenica trasferta a Casarano

Archiviata la vittoria in quattro set su Marcianise ottenuta domenica scorsa al “PalaRizza”, la Volley Modica, è tornata in palestra per preparare la difficile trasferta di Casarano, dove domenica prossima alle 17 i “Galletti” saranno ospiti della Leo Shoes.

La partita con Marcianise di domenica scorsa ha fatto ritrovare i ritmi di gioco e morale alla formazione capitanata da Stefano Chillemi che ha accusato un piccolo passaggio a vuoto nel terzo parziale andato poi al sestetto casertano, ma ha anche mostrato il lato “cattivo” dei biancoazzurri che hanno reagito prontamente, si sono subito ricompattati vincendo poi a mani basse il quarto set che ha permesso di incassare tre punti importanti in chiave play off.

Ora si volta pagina e si pensa subito a come affrontare Casarano, formazione che si trova nelle retrovie della graduatoria, ma assolutamente da non sottovalutare perchè, soprattutto in casa, sa farsi rispettare.