Siracusa, Ortigia Film Festival: la 16^ edizione dal 6 al 13 luglio prossimi

La 16^ edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, si terrà dal 6 al 13 luglio prossimi. Al via dal 13 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.

Tre anche le sezioni non competitive: Cinema Women, che pone l’accento sullo sguardo femminile nel cinema; Cinema & Arte, dedicata alla commistione, interdipendenza, influenza e al dialogo fra le arti; e una sezione a tematica ambientale. La Voce del Mare, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Plemmirio e dedicata alla sensibilizzazione e al rispetto dell’ecosistema. La sezione che incarna la città di Siracusa e dell’isola di Ortigia.

La Direzione del Festival nominerà una giuria composta da esperti del settore cinematografico per l’assegnazione dei premi al Miglior Film, al Miglior Interprete, al Miglior documentario, al Miglior Corto e il Premio Miglior Sceneggiatura. A questi si aggiungerà il premio del pubblico.

In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema - Sede Sicilia, la direzione nominerà anche una giuria composta da allievi del Corso di Regia del Documentario del CSC per l’assegnazione del Premio CSC “Sebastiano Gesù” Miglior Documentario.

Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio