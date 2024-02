Vittoria, conclusi i lavori di messa in sicurezza: riapre il Teatro Comunale

Il teatro comunale di Vittoria sarà riaperto giovedì 15 febbraio. Il teatro era stato chiuso nel novembre 2018 a causa di alcune infiltrazioni di umidità dal tetto. Si scoprì che una parte del tetto era pericolante ed era necessario eseguire altri lavori di messa in sicurezza. Il teatro venne riaperto a gennaio dello scorso anno, ma venne chiuso ancora dopo qualche mese per avviare i lavori di efficientamento energetico e di climatizzazione, finanziati dai fondi Po Fesr 2014 - 2020 per un importo di 600 mila euro. Il teatro, intitolato a Vittoria Colonna, fondatrice della città, si trova in piazza del Popolo, attiguo alla chiesa tardo barocca della Madonna delle Grazie. È stato realizzato in stile neoclassico su progetto dell'architetto Giuseppe Di Bartolo, uno dei maggiori esponenti dell'architettura siciliana del XIX secolo.

La cerimonia ufficiale prevede, alle 17, il saluto del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e l'intervento dell'assessore Paolo Monello che parlerà su "Vittoria e i suoi teatri". Alle 18, in programma il concerto del Coro polifonico ibleo diretto da Sebastiano Cavallo. L'ingresso alla cerimonia di riapertura del teatro Vittoria Colonna è libero.