Rissa con sparatoria in via La Lumia a Palermo: scattano tre arresti

Su richiesta della Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, il gip ha emesso una misura cautelare per tre persone indagate per rissa aggravata e per porto in pubblico di arma da fuoco e sparo in aria.

Si tratta della vicenda accaduta a dicembre, quando durante una lite vennero sparati colpi di pistola in pieno centro.

I provvedimenti restrittivi (custodia cautelare in carcere per il primo ed arresti domiciliari per gli altri) nascono dalle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Palermo Piazza Verdi dopo una vicenda che ha avuto una amplissima eco mediatica sui social media: la rissa e l'uso illegale di armi da sparo sono avvenuti in pieno centro cittadino, in particolare in un'area in cui si concentrano moltissimi locali che animano la. movida serale e notturna cittadina (via Isidoro la Lumia e le strade limitrofe). Il fatto accaduto il 10 dicembre scorso davanti a centinaia di avventori di pubblici locali si inserisce "purtroppo - si legge in una nota della Procura - in un momento storico in cui diversi sono stati gli episodi che hanno rischiato di mettere in crisi la sicurezza pubblica nelle strade cittadine, ma in relazione ai quali, come questa volta, forte e immediata è stata la reazione repressiva dello Stato e il dinamismo della Procura e delle Forze dell'Ordine".