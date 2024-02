Straniero colpisce a calci e pugni i poliziotti: denunciato a Siracusa

Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in Via Piave ove, poco prima, vi era stato un acceso litigio tra due cittadini stranieri.

I Poliziotti appuravano da un cittadino tunisino di 28 anni che poco prima del loro arrivo quest’ultimo aveva avuto una colluttazione con un connazionale, da lui non conosciuto, per motivi ancora poco chiari.

Durante il controllo, il ventottenne andava in escandescenza e colpiva con calci e pugni gli agenti intervenuti che, con molte difficoltà, riuscivano ad immobilizzarlo.

A causa delle violenze subite dal tunisino, uno degli agenti riportava contusioni guaribili in sette giorni come anche lo stesso straniero che era venuto alle mani con un altro extracomunitario.

Al termine delle incombenze di legge, il giovane è stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.