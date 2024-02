Ruba negli spogliatoi di una palestra: denunciato ad Adrano

Gli agenti delle volanti del Commissariato di Adrano sono intervenuti in una palestra del centro, dove un giovane si era introdotto negli spogliatoi e aveva asportato gli effetti personali di alcuni ignari iscritti, che, nel frattempo, erano impegnati ad allenarsi.

Mentre rovistava tra borse, zaini ed indumenti, alcuni frequentatori della palestra lo avevano sorpreso ed il giovane aveva riconsegnato parte di quanto aveva trafugato.

Subito dopo, però, il giovane aveva colpito le persone che lo avevano fermato e si era guadagnato l’uscita, riuscendo a dileguarsi con parte della refurtiva.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno acquisito anche una descrizione del giovane e si sono messi subito alla sua ricerca.

Grazie all’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti in breve tempo a identificare e rintracciare l’autore del reato, un 25enne del posto.

Il giovane è stato, pertanto, denunciato per il reato di rapina impropria