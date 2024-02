Ragusa, degrado nella via Cascone: servono interventi

La consigliera comunale di Ragusa Rossana Caruso ha sollevato una questione riguardante il preoccupante stato di abbandono e degrado in cui versa via Capitano Carmelo Salvatore Cascone, alle spalle del Centro commerciale ibleo. Attraverso un'interrogazione comunale, Caruso ha messo in luce le condizioni disastrose dei marciapiedi, invasi da rovi e cumuli di spazzatura, che non solo deturpano la bellezza dell'area ma minano la sicurezza e il benessere dei cittadini. La via in questione rappresenta un'arteria viaria cruciale non solo per i residenti di Ragusa ma anche per i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi di Comiso e Vittoria, nonché per i numerosi frequentatori del Tecnomat, nell’area del Centro commerciale ibleo. La consigliera Caruso, esponente di Partecipiamo Ragusa Futura, ha espresso la sua preoccupazione per le cause alla base di tale stato di abbandono e ha sollecitato l'Amministrazione comunale, attraverso una interrogazione indirizzata anche all’assessore all’Ambiente, a fornire spiegazioni relative alla mancata attuazione di interventi di pulizia e manutenzione.