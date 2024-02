Operazione 'Family' a Messina: 26 arresti per spaccio di stupefacenti

A capo dell'organizzazione dedita al traffico e spaccio di cocaina e marijuana smantellata stamani a Messina c'erano tre fratelli. E' quanto emerge dal blitz antidroga 'Family' della Polizia di Stato che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 26 persone (13 in carcere e altrettante ai domiciliari). L'operazione è l'epilogo delle più recenti indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina e condotte dalla Squadra Mobile, su un gruppo criminale strutturato verticisticamente che nel rione Fondo Fucile aveva la propria base.

Le indagini sono scattate nel novembre del 2020 quando, attraverso servizi di osservazione e controllo e perquisizioni effettuate in alcuni locali e abitazioni del quartiere, è emersa l'attività di spaccio di cocaina e marijuana. Le intercettazioni telefoniche, ambientali, la visione delle immagini delle telecamere installate in prossimità dei siti d'interesse e i numerosi riscontri all'attività di spaccio hanno permesso di svelare l'esistenza di un gruppo criminale stabile dedito all'approvvigionamento, custodia e lavorazione dello stupefacente, poi rivenduto in città e in diversi Comuni della provincia (Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Villafranca). Nel corso delle indagini è emersa anche la posizione di un infermiere in servizio in un ospedale cittadino in frequente contatto con i membri dell'associazione. Secondo l'accusa, l'uomo si sarebbe reso disponibile, all'occorrenza, a svolgere per conto dei tre fratelli a capo dell'organizzazione e nel loro interesse varie attività tra cui anche quella di intermediario per la cessione di qualche dose a terze persone.

Nell'esecuzione delle 26 misure cautelari sono stati impegnati agenti della Squadra mobile di Messina, con l'ausilio di personale della Sisco di Messina, delle Squadre Mobili di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e Vibo Valentia, del Reparto prevenzione crimine 'Sicilia orientale' e 'Calabria Meridionale' e dei commissariati della Questura di Messina, per un totale di 120 agenti della Polizia di Stato.