Furto in convento in ristrutturazione: 2 presi a Ragusa

Un 30enne e un 28enne sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Ragusa per furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato come uno degli infissi del Convento di Santa Maria del Gesù, attualmente sottoposto a lavori di restauro, fosse stranamente aperto. Ispezionando il cantiere i militari hanno sorpreso i due che alla loro vista hanno cercato di nascondersi dietro due colonne. Immediatamente fermati sono stati trovati con arnesi da scasso e cavi e tubature in rame. Dai controlli è emerso che erano state tagliate diverse tubature e condutture in rame danneggiando le infrastrutture del convento e provocando danni per oltre 15.000 euro. Entrambi sono stati arrestati e posti ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria