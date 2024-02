Question Time, Salvini annuncia l'aggiornamento del Progetto per il Ponte

"Questa mattina si è tenuto il cda della società Stretto di Messina che ha approvato la relazione di aggiornamento al progetto definitivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, al Question Time al Senato, circa il progetto del Ponte sullo Stretto.

Il via libera del Cda della societa' Stretto di Messina alla relazione di aggiornamento sul Ponte conferma le caratteristiche gia' note dell'infrastruttura e dei suoi collegamenti a terra. Il Ponte avra' una campata sospesa centrale lunga 3.300 metri, e una lunghezza complessiva di 3.666 metri che comprende le due campate laterali di 183 metri ciascuna. L'altezza delle torri sulle due sponde e' di 399 metri. I cavi di sospensione sono quattro del diametro di 1,26 metri, ciascuno formato da 44.323 fili di acciaio. La larghezza dell'impalcato e' di 60,4 metri, entro cui si dispiegano tre corsie stradali per senso di marcia, due corsie di servizio e due binari ferroviari. Il franco navigabile misura 65 metri per una larghezza di 600 metri, in presenza di gravose condizioni di traffico stradale e ferroviario. Il franco si innalza a 72 metri in assenza di traffico ferroviario. Il Ponte sara' aperto al traffico 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Ha una vita utile stimata in 200 anni. Le opere stradali e ferroviarie di collegamento del Ponte al territorio comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari (circa l'80% sviluppati in galleria) che collegheranno, dal lato Calabria, l'autostrada del Mediterraneo (A2) e la stazione FS di Villa San Giovanni e, dal lato Sicilia, le autostrade Messina-Catania (A18) e Messina-Palermo (A20) nonche' la nuova stazione FS di Messina. Saranno realizzati 20,3 km raccordi stradali complessivi e 20,2 km raccordi ferroviari complessivi. Il progetto definitivo conferma, inoltre, la realizzazione, sul lato siciliano, di tre fermate ferroviarie in sotterraneo (Papardo, Annunziata, Europa) che, spiega la Stretti di Messina Spa, unite alle stazioni di Villa S. Giovanni, Reggio Calabria e Messina "daranno concretezza al sistema metropolitano interregionale dell'area dello Stretto". Il progetto prevede anche "la realizzazione del Centro Direzionale (lato Calabria) progettato dallo 'Studio Daniel Libeskind', i cui aspetti architettonici saranno approfonditi in sede di progettazione esecutiva di concerto con gli enti preposti alla tutela paesaggistica".