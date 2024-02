Modica, al via "Sindaco per un giorno": studenti a lezione di cittadinanza attiva

Primo atto questa mattina a Palazzo di Città di Modica dell’iniziativa "Sindaco per un giorno. Percorso di cittadinanza attiva", redatto e promosso dall’assessore alle Politiche sociali ed educative, Chiara Facello e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. "Abbiamo cominciato con gli oltre 40 alunni della quarta e quinta A della Raffaele Poidomani - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - si tratta di giornate educative finalizzate alla scoperta dell'attività della Giunta e del Consiglio Comunale e che si svolge nel cuore di Palazzo di Città: l'Aula Consiliare. Assieme all’assessore Facello e al Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, abbiamo accolto ragazze e ragazzi in quello che per molti di loro è stato il primo momento di contatto con le Istituzioni della loro Città. Importante la presenza di una rappresentanza del consiglio e quella dell’onorevole Ignazio Abbate, che ha portato la sua esperienza di Sindaco prima e di Parlamentare regionale adesso, sottolineando l’importanza della conoscenza delle Istituzioni anche per gli alunni delle scuole coinvolti nel progetto”

“Ho voluto il coinvolgimento del Consiglio Comunale - dichiara l'assessore Chiara Facello - per portare l'esperienza di chi è consigliere agli studenti che, di volta in volta, saranno protagonisti dell'iniziativa. L’alto numero di scuole e di alunne ed alunni della Città che hanno aderito al nostro invito, dimostra il grande interesse per questi incontri cominciati stamattina e che si snoderanno in diverse sessioni, secondo un calendario già stabilito ma che è in continua evoluzione. La nostra idea nasce dal concetto di partecipazione collettiva alla vita della Città, iniziando dalla conoscenza della macchina propulsiva di ogni attività comune che è l’Istituzione cittadina. Ed in questo senso, va letta la nostra idea di coinvolgimento non solo del governo cittadino ma anche della sua rappresentanza massima che è il consiglio. Peraltro, ogni classe partecipante affronta in classe il tema: "Se tu fossi sindaco per un giorno quali iniziative avvieresti nel tuo comune?” e le proposte che emergeranno saranno sintetizzate e portate in consiglio comunale per essere votate durante una sessione in cui ogni alunno svolge li ruolo di consigliere. Ad ulteriore dimostrazione di un’efficacia pratica e non solo teorica di queste giornate”

“Si tratta di un'iniziativa lodevole e di pregio civico che ho sostenuto e che annovero nella sua piena funzione educativa . afferma Mariacristina Minardo, presidente del Consiglio comunale. Un momento di formazione sociale rivolta agli studenti di Modica e che si svolge nella sala che ospita la civica Assise e che è la più alta forma di rappresentanza dell’intera Città. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle istituzioni con una partecipazione diretta, contribuirne alla formazione di Cittadino attivo nel presente come nel futuro, far conoscere loro dinamiche, compiti e funzioni e dell’Ente, creare un luogo d'espressione e di azioni per le giovanissime generazioni dando loro l’opportunità di essere ascoltate e anche dare una risposta ai bisogni di dialogo e di partecipazione dei ragazzi, all’interno dei luoghi di decisionali, ponendo la discussione su politiche più attente ai bisogni giovanili. Sono già quasi 300 i ragazzi coinvolti nei vari appuntamenti e che, una volta in aula ed appreso il progetto nei dettagli anche operativi, procederanno alle operazioni di voto, spoglio e nomina del Sindaco e Assessori, simulando il lavoro della Giunta e del Consiglio comunale, dopo avere elaborato in classe la scelta di almeno tre candidati a ‘Sindaco per un giorno’”