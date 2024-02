Piantedosi in Prefettura a Palermo consegna bene confiscato alla mafia

Doppio appuntamento alla prefettura di Palermo per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: dopo avere trascorso la mattinata all'aula bunker del carcere Ucciardone in qualità di testimone per il processo Open Arms (all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di capo di gabinetto), il titolare del Viminale ha prima partecipato a una riunione del Comitato provinciale sulla sicurezza pubblica e in seguito alla cerimonia di consegna alla Procura della Repubblica di Palermo di un bene confiscato a Domenico Caravello, esponente di spicco delle famiglie di San Lorenzo e Partanna Mondello; prima di lasciare la Sicilia per Piantedosi è prevista un'ultima tappa a Partinico, dove visiterà il Mattatoio intercomunale, i cui lavori di ristrutturazione sono stati realizzati da aziende confiscate alla criminalità. Alla consegna del bene confiscato, suggellata dalla firma comune di un protocollo, hanno preso parte insieme al ministro il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il procuratore capo Maurizio De Lucia il presidente della Corte d'appello Matteo Frasca, il procuratore generale Lia Sava e il direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati Bruno Corda; presenti in platea anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente della Regione Renato Schifani e i rappresentanti delle forze dell'Ordine.